Bursa'da Osmangazi’de kaykay rüzgârı esecek

OsmangaziBelediyesitarafından açılan Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk kaykay parkında 2 gün boyunca görsel şölen yaşanacak.BURSA (İGFA) - Sukaypark Tesisleri’nde 800 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkı Bursa Kaykay Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi’nin Kaykay Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’yle birlikte düzenlediği Bursa Kaykay ŞampiyonasıCumartesigünü sporcuların yapacağı antrenmanla başlayacak.

Bursa olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir gibi çeşitli illerden profesyonel sporcularında katılacağı şampiyona sokak disiplini branşında gerçekleşecek.

Cumartesi günü yapılacak antrenmanların ardından Pazar günü saat 10.00’da başlayacak müsabakalar 18.30’da ödül töreniyle son bulacak.