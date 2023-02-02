Bursa'da Osmangazi Atletizm Salonu'nda gençlik rüzgarı

Osmangazi Belediyesi’nin Türk atletizmi adına gurur kaynağı eseri olan Osmangazi Atletizm Salonu, Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 58 ilden 1158 sporcu, 73 metre çatı açıklığıyla Türkiye’nin en büyük ve en modern kapalı atletizm salonunda yarışmanın heyecanını yaşadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın atletizm branşında genç sporcuların yetişmesi ideali ile hayata geçirdiği Osmangazi Atletizm Salonu, yapılış amacına uygun bir organizasyon ile kapılarını genç sporculara açtı.

Toplam 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 73 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı kapalı atletizm salonlarından biri olan Osmangazi Atletizm Salonu, Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak 58 ilden 1158 sporcuyu ağırladı. 2 gün süren şampiyonada genç sporcular, 8 kulvarlı ve 1000 kişilik seyirci kapasiteli salonda koşu, uzun atlama, yüksek atlama, gülle atma, yürüyüş ve 3 adım atlama branşlarında madalya mücadelesi verdi.

“GENÇLERİMİZE MODERN BİR SALON SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIM”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporculara destek olmak için tribündeki yerini alarak şampiyonayı izledi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Dündar, şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Genç sporcuların kendi branşlarında çok güzel bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte inşa ettiğimiz bu modern salonu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’un da katıldığı tören ile hizmete açtık ve gençlerimizin kullanımına sunduk. Görüyoruz ki bu şampiyona ile Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimiz Bursa’ya akın etmiş. 58 şehirden 1158 sporcu şampiyonada mücadele ediyor. Bu sporcularımız yarışırken, aynı zamanda da arkadaş oluyorlar. Dostluklar kuruluyor. Gençlerimizin böyle modern bir ortamda spor yaptıklarını görünce ben çok mutlu oldum. Yapmış olduğumuz projenin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahitlik ettim. Bundan sonraki hedefimiz gençlerimizin, bayrağımızı uluslararası yarışmalarda göndere çekmesi. Dünya standartlarındaki bu tesiste antrenman yapan ve yarışan gençlerimizin çok rahat bir şekilde uluslararası yarışmalarda derece elde edeceğine inanıyorum. İnşallah bunu başaracağız” dedi.

Şampiyonada mücadele eden genç atletler de, Türkiye’de böyle büyük ve modern bir kapalı solunun inşa edilmesinin hem kendileri hem de kendilerinden sonra yetişecek olan diğer genç sporcular açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.