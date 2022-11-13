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Bursa'da oryantiringte zamana karşı yarıştılar

SPOR 13.11.2022, 18:30
Bursa'da oryantiringte zamana karşı yarıştılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Oryantiring İl Temsilciği işbirliğinde düzenlenen ‘Oryantiring etkinliğine’ katılan yaklaşık bin sporcu, 18 ayrı kategoride hedeflere ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti. BURSA (İGFA) - Bursa’da gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, bu kez oryantiring sporuna gönül verenleri Bursa’da buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla Oryantiring İl Temsilciği koordinasyonunda Atatürk Kent Ormanı’nda yapılan etkinliğe, her yaştan yaklaşık 1000 sporcu katıldı. Türkiye’nin farklı noktalarından Bursa’ya gelerek yarışmada yer alan sporcular, 18 farklı kategoride zamanla yarışarak hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan parkurlarda ısınma turları atan katılımcılara, mücadele sonunda ikramlarda bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da etkinliğe katılarak sporcularla biraraya geldi. Oryantiring sporuna gönül veren gençler Başkan Alinur Aktaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, aileleri de yarışmaları büyük bir heyecanla takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oryantiring sporuna hiç yabancı olmadığını söyledi. Oryantiring sporunun pek bilinmediği bir dönemde İnegöl Belediyesi bünyesinde ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Yaptığımız çalışmalarla o dönemde meşale yakmıştık. Bu meşale şimdi Türkiye geneline yayıldı. Oryantiring sporu, bütün ailenin aynı anda katılabildiği bir spordur. Bursa gerçekten özel bir şehir. Dağıyla, ovasıyla, deniziyle, gölleriyle, tarihi mekanlarıyla çok özel bir şehirdir. Bu yüzden Bursa’da bu tür etkinlikleri arttırmamız gerekir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’mızın marifetiyle daha güzel işlere imza atabiliriz. Hem şehir içerisinde hem de ulusal ölçekte organizasyonlar yapabiliriz. Bursa’da artık birçok sporcu uluslararası başarılar elde ediyor. Oryantiring’te de önemli başarılar elde edilmesine temenni ediyorum. 1000’e yakın sporcu burada biraraya geldi. Katılan tüm sporculara ve ailelerine başarılar diliyorum” dedi.

Oryantiring Federasyon Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, ev sahipliğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da diğer sporcularla birlikte parkura çıktı. Elindeki haritayla belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışan Başkan Alinur Aktaş, bitiş noktasında genç sporcularla de sohbet etti.

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