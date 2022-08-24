Bursa'da Mustafakemalpaşaspor sahaya indi

Bu sezon Süper Amatör ligde mücadele edecek olan Mustafakemalpaşaspor Belediye futbol takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sait Ulvi Özdemir eşliğinde Şükrü Erdem Spor Tesislerinde top başı yapan kırmızı lacivertli ekipte keyifler yerindeydi.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz sezon BAL Liginde mücadele eden fakat son maçında Yenişehir Belediyespor’a mağlup olup Süper Amatör Lig’e düşen Mustafakemalpaşaspor Belediye’de hedef tekrar BAL Ligine yükselmek.

Bu hedefleri doğrultusunda bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren diğer taraftan da transfer çalışmalarına hız veren teknik ekip, kadrosuna kattığı önemli isimlerle dikkat çekiyor.

Gücüne güç katarak tekrar ait olduğu yerde bulunmak isteyen kırmızı lacivertli ekip, bir dönem Fenerbahçe, Alanyaspor gibi büyük takımlarda forvet olarak oynayan Semih Ergül ve yine Kayserispor, Göztepe ve Boluspor’da kalecilik yapan Erman Sarı ile Bursaspor, Tirespor forması giyen orta saha Mustafa Sevim’i kadrosuna kattı. Diğer yandan geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor’da top koşturan ve takımın kaptanlığını yapan stoper Mahmut Güleç, İnegöl Kafkas Gençlik’ten sağ bek Emir Akay ve Görükle İpekspor’dan orta sahada görev yapan Sefa Cengiz ile Bursa Nilüfer FK’da oynayan sol bek Kemal Uzuntepe’de kadroya dahil olan isimler olarak dikkat çekiyor.

Mustafakemalpaşaspor Belediye takımının yükselişinde büyük pay sahibi olan ve takımın başarısı için elinden geleni yapan kulüp başkanı Ercan Leblebici yeni sezon öncesi takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bizler takımımızın eski günlere dönmesi için, yönetimin başına geçtiğimiz günden itibaren ben ve ekibim olarak taşın altına elimizi koyduk" diyen Leblebici, "Zorlu bir süreçten geçtikten sonra yavaş yavaş toparlanma sürecine girdik. Ve bu dönemde Süper Amatöre çıktık. Fakat güzel başladığımız sezonda son maçlarımızda talihsiz puan kayıpları yaşayarak elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Takımımızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bizler özlenen, tekrar coşkuyla adından söz ettiren, tüm sporseverlerin ve spor kamuoyunun dikkatini çeken bir Mustafakemalpaşaspor Belediye için elimizden gelenin fazlasını yaparak, transfer döneminde tüm sporseverlerin de yakından tanıdığı isimleri kadromuza kattık. Konuşmamın başında söylediğim gibi, bizler teknik ekibimiz ve kadromuzla daha sıkı çalışarak, elimizden gelenin fazlasını yaparak önce BAL ligine oradan da profesyonel liglere katılmak" diye konuştu.