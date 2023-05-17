Bursa'da minik satranç tutkunları kupalandı

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciği işbirliğinde düzenlediği 2022-2023 Minikler Okul Sporları Satranç Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleşen 2022-2023 Minikler Okul Sporları Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam bin 96 sporcunun ter döktüğü müsabakanın ilkokul 1 ve 2. sınıf minik kızlar kategorisinde Kocatepe İlkokulu birincilik, Özel Altın Nesil İlkokulu ikincilik, Görükle Dumlupınar İlkokulu üçüncülük, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu dördüncülük, 3 ile 4. sınıf minik kızlarda ise Ali Hadi Türkay İlkokulu birincilik, Özel Mudanya Yolu Faraklı Kalite Modern İlkokulu ikincilik, Özel Altın Nesil İlkokulu üçüncülük, Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu dördüncülük kürsüsüne oturdu.

Bunun yanı sıra kız ve erkek takımlarının karışık olduğu genel kategoride ilkokul 1 ile 2. sınıflarda Özel Şahinkaya İlkokulu birinci, Özel Bursa Uğur İlkokulu ikinci, Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu üçüncü, Özel Bahçeşehir İlkokulu dördüncü olurken, 3 ile 4. sınıflarda Özel Bursa Kültür İlkokulu altın, Özel Kestel Sınav Koleji İlkokulu gümüş, Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu ve Özel Uğur İlkokulu ise bronz madalyalarına kavuştu.