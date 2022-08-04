Bursa'da küçük yüzücüler İnegöl'de yetişiyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi yüzme havuzunda düzenlenen Yaz Spor Okulları Yüzme Eğitimleri sürüyor. Üç dönem olarak toplamda bin 50 öğrencinin eğitim aldığı kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerin eğitimlerini izledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Belediye Spor Kulübü organizasyonuyla 7 ayrı branşta düzenlediği yaz spor okulları devam ediyor. En fazla ilgi gören branşlardan biri de yüzme kursları oldu. 3 dönem şeklinde planlanan ve her dönem 350 öğrencinin eğitim aldığı yüzme yaz spor okullarında ikinci dönem eğitimleri sürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte yüzme kurslarını ziyaret etti.

Başkan yaptı. Taban, toplamda 7 ayrı branşta yaz spor okulu eğitimleri yapıldığını belirterek, her dönem 350 öğrencinin yüzme kurslarımızda eğitim aldığını, üç dönem sonunda bin 50 öğrencinin eğitimlerini tamamlayarak ilk adımı atacağını söyledi.

21 Temmuz'da ilk dönemin tamamlandığı yüzmede, ikinci dönemin 11 Ağustos’ta sona ereceğini ifade eden Başkan Taban, "Üçüncü dönem ise 16 Ağustos’ta başlayıp 02 Eylül’de tamamlanacak. Yaz okulu sonrasında ise kış spor okullarıyla eğitimlerimiz devam edecek. Bu kurslarımızda başarılı olan öğrencilerimizi de altyapılarımıza davet ederek spora devam etmelerine imkan sunuyoruz. Burada yine öğrencilerimizin eğitimleri dışında yetişkinler için de belirlenen saatlerde bay-bayan ayrı şekilde yüzme saatleri ve yetişkin kursları gerçekleştiriliyor. Ben evlatlarını güvenerek bizlere emanet eden ailelerimize ve burada öğrencilerimizin eğitimine katkı sunan eğiticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.