Bursa'da İznikli sporcular Barcelona yolcusu

Bursa'da İznik 'milli sporcu' fabrikasına döndü.BURSA (İGFA) - 23-31 Temmuz tarihlerinde Barcelona’da yapılacak olan Büyük Kadınlar Softbol Avrupa Şampiyonasına İznik Belediyespor Kulübü Sporcularından Ravza Renda, Beyzanur Yavuz, Nurselin Kuzu, Deniz Demir ve Hatice Bayramoğlu 12 kişilik milli takım kadrosuna seçildiler.

Antrenör Enes Çakar ve gençler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret ettiler.

Başkan Usta ziyaretteki konuşmasında “Belediyespor kulübümüzü kurduğumuz günden bu yana bir çok alanda başarıdan başarıya koşuyor. Gençlerimizi bir çok branşta milli takıma uğurluyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. İznik’in gençleri sporla gelişiyor, sporla büyüyor. Her birini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.