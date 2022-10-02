Bursa'da 'I Run'la ritm yakalandı

Bursa'da bu yıl “Ritmini Yakala” mottosuyla yapılan Eker I Run’da, Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 3.000’e yakın koşucu yer aldı. 9. Eker I Run’ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Roma Maratonu’na katılma hakkı kazandı.BURSA (İGFA) - Bursalılara; sporun, eğlencenin ve yardımseverliğin bir araya geldiği keyif dolu bir gün yaşatan 9. Eker I Run sona erdi. Bursa Eker Meydan’da rekor bir katılımla yapılan etkinliğe Bursa halkı yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl “Ritmini Yakala” mottosuyla yapılan Eker I Run’da, Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 3 bine yakın koşucu yer aldı.

Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da 42K Maraton Startı ile başlayan 9. Eker I Run, Eker Meydan’da 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği Minik Adımlar koşuları ve Paten Yarışı’nın yanı sıra 15K, 5 K koşularıyla devam etti.

10 yıla yaklaşan organizasyon deneyimiyle koşu ekosisteminin en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Eker I Run’ın programında, heyecan dolu yarışların yanı sıra; DJ performanslar, dans etkinlikleri ve konserler de yer aldı. Uludağ Oteller Bölgesi’nin benzersiz atmosferinde, 1.800 metre rakımda verilen startın ardından yağmurlu bir havada yokuş aşağıya doğru parkuru kat etmeye başlayan sporcular, Nilüfer'deki Eker Meydan’daki finişe kadar mücadele etti. Maratonda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten sporcular, yağmurlu bir havada koşmanın kendilerine farklı bir deneyim yaşattığını ifade ettiler.

42K Maratonu’nun kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, erkeklerde ise ipi birinci sırada göğüsleyen sporcu Levent Kuva oldu.

18 STK İÇİN BAĞIŞ TOPLANDI

Bu arada 9. Eker I Run’da Adım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu’nda ise sivil toplum kuruluşlarının projeleri için 760 bin TL bağış toplandı.

Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek. 9. Eker I Run’da ayrıca Adım Adım oluşumunun 15. yılı kutlandı.