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Bursa'da hedefleri 12'den vurdular

SPOR 20.11.2023, 10:14
Bursa'da hedefleri 12'den vurdular

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu 100. Yıl Bursa İl Şampiyonası’nda, sporcular hedefi 12’den vurabilmek için kıyasıya mücadele etti.BURSA (İGFA) - Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, sporun tabana yayılması için yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, geleneksel sporların yaşatılması adına da çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’yı ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek madalyalı okçuların yetiştirilmesi adına okçuluk tesisini hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına da Geleneksel Türk Okçuluğu 100. Yıl Bursa İl Şampiyonası’nı düzenledi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya, 38 kulüpten toplam 570 sporcu katılım sağladı. İki gün süren şampiyonada, sporcular minik, yıldız, genç ve büyük olmak üzere 4 ayrı kategoride yarıştı. 18 metreden 7 seride toplam 35 atış yapan sporcular, hedefi 12’den vurabilmek adına hünerlerini sergiledi.

Şampiyonanın ödül törenine geleneksel okçuluk kıyafetlerini giyerek katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turnuvaya katılan sporcularla sohbet etti.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Naşit Gündoğan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'un katıldığı ödül töreninde konuşan Başkan Aktaş, okçuluk sporunun Bursa’da eskiden olduğu gibi yeniden ilgi görmeye başladığını söyledi. Şehirde ‘Okçular Çarşısı’nın da bulunduğunu hatırlatarak okçuluk kültürünün geçmişten geldiğini belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin bu kültürü yeniden ortaya çıkarttığını ifade etti. Başkan Aktaş, “Bursa’da 38’i geleneksel ve 5’i olimpik olmak üzere toplam 43 kulübümüz ve 1420 civarında lisanslı sporcumuz var. Türkiye’de bu manada bir altyapısı olan başka şehir yok. Futbolun bu denli ön planla tutulduğu bir ortamda geleneksel sporları önemsiyoruz. Çocuklarımız eğitimlerinin yanında sporla ilgilenmeyi sürdürüyor. Okçuluk, Türk Milletinin zaten ruhunda olan bir spor. Gençlerin bu konudaki yeteneklerini ortaya çıkarmak için yatırımlar yapıyoruz. Bu yarışmaları yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın rahat ortamlarda daha iyi imkanlarla spor yapmasını istiyoruz. Bu şampiyonayı da Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenledik. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı ve kulüplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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