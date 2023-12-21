Bursa'da hedefi 12'den vurdular

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği ‘Engelsiz Dart Turnuvası’nda özel gereksinimli bireyler hem yarıştı hem de eğlenceli vakit geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi toplumda farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Dart Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonucunda, turnuvaya katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Turnuvanın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Bursa Temsilcisi Nihat Demir de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen bu organizasyona katılımının her yıl artmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Bursa’nın dart konusunda Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Demir, “Güzel organizasyon oluyor. Katılanların hepsi, bedensel ve fiziksel engelli sporcularımız. Engel grubu ayırmadan hep beraber oynuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Engelleri aşmak adına hep birlikte çalışıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Ailelerin de izlediği yarışmada hedefi 12'den vurmak için mücadele eden engelliler, sporun engel tanımadığını gözler önüne serdi.