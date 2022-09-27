Bursa'da Gemlikli judocuların 'Balkan' başarısı

Bursa'da adını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam eden Gemlik Belediyespor, Balkan Minikler Judo Şampiyonası’ndan da eli boş dönmedi.BURSA (İGFA) - 24 – 25 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek’in Pale kentinde gerçekleşen Minikler Balkan Türkiye Şampiyonası’na Milli Takım ile katılan Gemlik Belediyespor Judocuları Berra Çakal ve Yağmur Kırdar gösterdikleri yoğun mücadelenin ardından kürsüde yer aldı.

Tatami’de 28 kiloda Yağmur Kırdar, 36 kiloda ise Berra Çakal gümüş madalya alarak Balkan İkincisi oldu.

Gemlik Belediyespor Judo hocası İsmail Yıldız, Uluslararası bir turnuvada başarıyla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, daha büyük turnuvalara katılım için çalışmaları sürdürdüklerini ve hedefinin Gemlik’ten olimpiyatlara katılacak bir sporcuları yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, ilçe olarak bireysel sporlarda her gün daha iyiye doğru gidildiğini belirterek, Belediyespor Kulübü’nün Gemlik’te önemli bir hizmeti yerine getirdiğini söyledi. Gemlik’te spora ilgi duyan yüzlerce gencin kulüpte kendilerini geliştirdiğine dikkati çeken Uslu, "Yurt dışından madalya inen gençlerimiz bunun en büyük kanıtı. Sporcularımız ilçemizi Bursa’da, ülkemizde ve yurt dışında temsil ederek önemli başarılara imza atıyorlar. Her geçen gün güçlenerek yeni başarılara sahip olacağız” dedi.