Bursa'da Gemlik Belediyespor U-17 Elit Lig şampiyonu!

Bursa'da Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-17 Futbol Takımı, Fidyekızık'ta oynadığı Ertuğrulgazi Mesken ile karşılaştığı maçtan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğu garantiledi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyespor, bu sezon 18 maçta 12 galibiyet ile 40 puan alarak sezonu şampiyon tamamladı.

Şampiyonluğu garantileyen Belediyesporlu futbolcular, galibiyetlerini kulüp yöneticileri, Gemlik Belediye Meclis Üyesi Mustafa Duran ile kutladılar kutladılar.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu da gençleri kutladılar. Başkan Deviren, Belediyespor Kulübü'nün Türkiye'de bünyesindeki branş sayısı ve elde ettiği başarılarla Türkiye'deki sayılı kulüplerden biri olduğunu dile getirerek futbolcular ve teknik ekibe desteklerinin süreceğini söylediler.