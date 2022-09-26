Bursa'da Gemlik Belediyespor altyapısı Asiye Erman’a emanet

Bursa'da Gemlik Belediyespor Kulübü’nde altyapı çalışmalarını Asiye Erman sürdürüyor. Uzun süredir futbolun içinde olan kadın sporcu Erman, Gemlik’te altyapı adına önemli çalışmalar gerçekleştirirken sayısız genç sporcu yetiştiriyor.BURSA (İGFA) - Branş sayısı açısından Türkiye’deki sayılı kulüpler arasında yer alan Gemlik Belediyespor Kulübü, futbolda da adından söz ettiriyor.

Çeşitli kategorilerde başarılı sonuçlar almaya devam eden kulüpte, Haydar Yiğit, Veyis Koçum gibi tecrübeli antrenörlerin yanı sıra Asiye Erman da genç sporcuların yetişmesine önemli katkılar sağlıyor.

Erman, antrenmanlarda tüm sporcular ile tek tek ilgileniyor. Sporcuların güçlü yönlerini gözlemleyip geliştirmelerine destek sağlayan Erman, zayıf yönlerini ise daha iyi hale getirmek için çaba gösteriyor.

“HEDEFİMİZ GEMLİK’TE DAHA FAZLA SPORCU YETİŞTİRMEK”

Gemlik Belediyespor’da onlarca genç sporcuyu çalıştıran Erman, hedefinin büyük takımlara daha fazla sporcu göndermek olduğunu söyledi.

Sporculuk, hakemlik, gözlemcilik dâhil olmak üzere 28 yıldır futbolun içinde olduğunu söyleyen Asiye Erman, “Bayan futbol takımlarında görev yaptım. Daha sonra altyapılar ile çalışmaya başladım” dedi.