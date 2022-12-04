Bursa'da dayanışma ruhu tüm engelleri kaldırdı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bursa Ampute Futbol Takımı ile gerçekleştirilen dostluk maçında kazanan dayanışma oldu.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Yöneticileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bursa Ampute Futbol Takımı ile bir dostluk maçı yaptı. 5-5’lik sonuçla tamamlanan müsabakada kazanan dostluk ve dayanışma oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmayı amaçlayan AK Parti Bursa İl Başkanlığı yöneticileri, Bursa Ampute Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Dostluk maçında engellerin beraber aşılabileceği mesajı verildi. Hüdavendigar Kent Park'ındaki futbol sahasında yapılan maç öncesi AK Parti Bursa İl Başkanlığı Davut Gürkan, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, onların bizlerden olan taleplerini karşılamak noktasında çalışmalar yapmanın derdinde olduklarını belirterek, "Bundan sonra da arkadaşlarımızla bir araya gelerek, önümüzdeki engelleri kaldırmak adına ne yapacağımızı konuşup, değerlendireceğiz" dedi.

Maçın hakemliğini yapan AK Parti Bursa İl Başkanlığı Engelliler Komisyonu Başkanı Mesut Çelik, 20 yıldır Türkiye'nin her alanda kalkındırıldığını ve engelli vatandaşlar için örnek işler yapıldığını ifade etti.

Bursa Ampute Futbol Takımı Kaptanı, Gazi Murat Ekrem Çelik ise şans verildiğinde engelli bireylerin çok büyük başarılara imza atabileceklerini defalarca kanıtladıklarını ifade ederek, daha nice gururu hep birlikte yaşayacaklarına olan inancını dile getirdi.