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Bursa'da 'Başkanlık Kupası' BUSKİ Bilgi İşlemin

SPOR 06.07.2022, 10:58
Bursa'da 'Başkanlık Kupası' BUSKİ Bilgi İşlemin

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına düzenlediği ‘7. Başkanlık Kupası’ futbol turnuvası, kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. 57 takım ve 624 personelin katıldığı turnuvanın finalinde, kupanın sahibi BUSKİ Bilgi İşlem oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan üstyapı kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 16 Mayıs-05 Temmuz tarihleri arasında ‘7. Başkan Kupası’ futbol turnuvası düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştiraklerin katılımıyla Atıcılar Spor Tesisleri’nde yapılan turnuvada, 52 takım kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya toplam 624 personel katılırken, 160 futbol müsabakası oynandı.

Turnuvanın finalinde; BUSKİ Elektrik, Makine, Malzeme İkmal Dairesi’ni yenen BUSKİ Bilgi İşlem kupanın sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü Zabıta 2 elde ederken, dördüncüsü Tulumbacılar 1714 oldu.

Turnuvanın en centilmen takımı olarak ise Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü seçildi. Turnuvada şampiyon olan takıma kupa ve madalyanın yanı sıra 12 bin TL’lik, ikinciye kupa ve madalyanın yanı sıra 9 bin TL, üçüncüye kupa ve madalyanın yanı sıra 6 bin TL, dördüncüye ve en centilmen takıma ise 3 bin TL’lik hediye çeki takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin daha güzel ve yaşanabilir olması için Büyükşehir Belediyesi personeliyle birlikte 365 gün 7/24 yoğun bir gayretle çalıştıklarını söyledi. 13 bin civarındaki personelin her birinin hizmetlerde alın teri ve emeği olduğunu kaydeden Başkan Alinur Aktaş, personelin arasında iletişimi, motivasyonu, güven ve verimi artırmak adına bu tür aktiviteler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, turnuvaya katılan tüm personeli tebrik etti.

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