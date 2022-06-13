Bursa'da Baja heyecanı Mustafakemalpaşa'yı sardı

Uluslararası TOSFED Baja Kupasının ilk ayağı Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde nefesleri kesen yarışlar ile tamamlandı. Tüm yarışçılar gaza eşsiz Suuçtu manzarası eşliğinde yarışabilmek için bastı.BURSA (İGFA) - Sezonun ilk yarışının yapıldığı 5. Kez düzenlenen Uluslararası TOSFED Baja kupasında heyecan büyük, Uluslararası düzenlenen yarışta birçok özel ismi misafir eden Mustafakemalpaşa, ilçenin doğası ve manzarasıyla misafirlerini mest etti.

Uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil eden Mert Becce ve Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın copilot olarak yarıştığı yarışta nefesler tutuldu.

Seyir keyfi yüksek olan yarış 17 araç ile 100 metre rakımdan başlayıp 1200 metre rakıma çıkan uzun bir yarış oldu. Özenle hazırlanan parkurlarda yer yer ufak şelaleler ve sık ağaçların bulunduğu aksiyonun bol olduğu yarışa ilgi oldukça büyük oldu.

Mustafakemalpaşa’nın Suuçtu Şelalesinden başlayıp, Muradiye Sarnıç Köyünde biten nefes kesen parkurda yer yer ralli tadı alınırken, çamurların bol olduğu yerlerde offroad heyecanı yaşandı.

Kullanılan otomobillerin hepsinde uydu takip cihazı ile ormanın içerisinde ki olası durumlara karşı tüm önlemler alınırken, ayrıca itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleriyle tüm yarış boyunca güvenlik maksimum seviyede tutuldu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Uluslarası Baja Kupası'nda yarışa katılan 19 ekipten 16’sı katılım sağlarken, parkurları sadece 13 ekip tamamlayabildi.

Nefeslerin tutulduğu mücadelede; S3 sınıfında 1. Bener Baş, 2. Benan Engin, 3. Mehmet Yıldırım, S2 sınıfında ve genel klasmanda 1.Mert Becce, 2.Murat Kamil Altun, 3. Mehmet Tüfekçioğlu oldu. SSV sınıfında 1. İsrafil Akyüz , 2. Diren Üykü, 3. Yağız birinci olurken, S4 Snıfında 1.Tarık Gökbay, 2.Aziz Görkan ve 3.Alper Sarper oldu.

Warn Türkiye Etabı Best Time kupasını Mert Becce alarak başarısını taçlandırdı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, uluslararası organizasyona ev sahipliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Yeşilin merkezi Bursa’mız ve doğanın bir incisi olan Suuçtu şelalemizin böyle özel bir yarışa ev sahipliği yapması bizleri onurlandırıyor. Nefeslerin kesildiği zorlu parkurların olduğu yarışta, yarışmacıları ilçemizin en güzide yerlerinde ağırladık. Bu tarz işbirliklerinin artmasını temenni ediyor, birinci olan arkadaşları tebrik ediyorum" diye konuştu.