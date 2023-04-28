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Bursa'da amatör kulüplere 'Büyükşehir' gücü

SPOR 28.04.2023, 14:46
Bursa'da amatör kulüplere 'Büyükşehir' gücü

Bursa’da her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon liralık nakdi destek sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor.

2018 yılında 177 amatör futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için 240 amatör spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL ve 2021-2022 futbol sezonları için 2,5 milyon TL nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL’lik nakdi destek yaptı. Sağlanan desteğin yüzde 25’i, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremde zarar gören sporculara bağışlanacak.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki amatör spor kulüplerine destek töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, amatör spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları katıldı.

HER ŞEY GENÇLER İÇİN

Bursa’nın sporda da marka kent olması için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü yatırımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun yanında amatör spor kulüplerini de her zaman desteklediklerini kaydetti. Spora yaptıkları destek ve yatırımların başarı olarak döneceğine inandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bütün yaptıklarımız gençlerimiz için, sporcularımız için. Gençlerimizden sadece şunu istiyoruz. Sizler ahlaklı, vatanına bağlı, annesini, babasını, atasını seven, sayan, toplumla barışık insanlar olun. Bursa’mıza dereceler gelsin, hangi branşta olduğu önemli değil. Bursa'nın olimpiyat derecesi var. Olimpiyat dereceli bir şehiriz. Hangi kulübe mensup olursak olalım, bizim bir tane özelimiz var o da Bursaspor'umuz. Engelli branşlar da dahil 42 branşta 520 kulübümüze seneye de inşallah desteklerimizi devam ettireceğiz. Hiç kimsenin hakkını yemeden, başarınıza göre, liglerinize göre 4,5 milyon lira para hesaplarınızda.  Hiçbirinizi ayırmadık. Deprem bölgesinden gelen sporcu kardeşlerimizin de burada kamp yapmasını sağladık” diye konuştu.

YATIRIMLARIN MEYVESİNİ ALIYORUZ

Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da sporu seven, sağlıklı gençler yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bursa’da Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarının yapıldığı ifade eden Aksoy, “Spor salonlarından yüzme havuzlarına, tam donanımlı gençlik merkezlerinden yurtlara kadar onlarca tesisimizi gençlerimizin hizmetine sunduk. Bursa, spor camiasında önemli başarılar elde etti. Büyükşehir Belediyemizin sporcuya olan destekleriyle birçok projeye imza attık. Projelerimizin meyvelerini öğrencilerimizden başarıyla aldık. Amatör spor kulüplerine destek veren ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Efkan Ala da her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade etti. Gençlere söz verdiklerini ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Ala, tüm kulüp ve sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından amatör spor kulüplerine temsili destek çekleri teslim edildi.

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