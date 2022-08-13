Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na geri sayım
Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl; Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF ve Gaziantep Basketbol’un da katılımıyla 15-16 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl da basketbol severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Bu sezon 22.’si düzenlencek turnuvada karşılaşmalar 15-16 Eylül 2022 tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyona bu yıl ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF ve Gaziantep Basketbol takımları katılacak. Turnuvanın bilet satış programı ve yayın bilgisiyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.
İŞTE PROGRAM
15 EYLÜL PERŞEMBE
17.00 FENERBAHÇE BEKO-GAZİANTEP BASKETBOL
19.30 TOFAŞ-GALATASARAY NEF
16 EYLÜL CUMA
17.00 1. MAÇ MAĞLUBU-2. MAÇ MAĞLUBU
19.30 1. MAÇ GALİBİ-2. MAÇ GALİBİ
|İmsak
|04:26
|Güneş
|06:04
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:14
|Yatsı
|21:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|2
|6
|2. Başakşehir
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Giresunspor
|1
|0
|14. Antalyaspor
|1
|0
|15. Hatayspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Almeria
|0
|0
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cadiz
|0
|0
|7. Celta Vigo
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Espanyol
|0
|0
|10. Getafe
|0
|0
|11. Girona
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Sevilla
|1
|0