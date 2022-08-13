Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na geri sayım

Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl; Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF ve Gaziantep Basketbol’un da katılımıyla 15-16 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl da basketbol severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Bu sezon 22.’si düzenlencek turnuvada karşılaşmalar 15-16 Eylül 2022 tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyona bu yıl ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF ve Gaziantep Basketbol takımları katılacak. Turnuvanın bilet satış programı ve yayın bilgisiyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.

İŞTE PROGRAM 15 EYLÜL PERŞEMBE 17.00 FENERBAHÇE BEKO-GAZİANTEP BASKETBOL

19.30 TOFAŞ-GALATASARAY NEF

16 EYLÜL CUMA 17.00 1. MAÇ MAĞLUBU-2. MAÇ MAĞLUBU

19.30 1. MAÇ GALİBİ-2. MAÇ GALİBİ