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Bursa Büyükşehir’in sporda gurur tablosu

SPOR 09.05.2023, 17:06
Bursa Büyükşehir’in sporda gurur tablosu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü formasını terletip, uluslararası alanda derece elde eden sporcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sporda da marka kent olması adına şehre yeni spor tesisleri kazandırmanın yanında amatör spor kulüplerine de her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, başarılı sporcuları ödüllenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta elde ettikleri derecelerle Bursa’yı uluslararası alanda gururlandıran sporcuları ödüllendiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altında ter döküp, uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir şehrin tanıtımında sporun önemli bir güç olduğunu söyledi. Bursalı her sporcunun aldığı başarının göğsünü kabarttığını dile getiren Başkan Aktaş, “Ancak Büyükşehir Belediyesporlu bir sporcumuz başarı aldığında göğsümüz iki kere kabarıyor. Çünkü onlar bizim sporcularımız. Üzerlerinde büyük bir emek var. Bir şehrin aktivitesi ve tanınmışlığı sadece ticaretle, alışveriş yaparak gelişmez. Sporda, kültürde, sanatta elde edilen başarılar, özellikle uluslararası başarılar o şehrin tanınması için çok önemli ve değerli. Bu şehri hem ülkede hem de dünyada tanınır hale getirmenin yöntemlerinden bir tanesi de reklam ve tanıtımdır. İşte o reklam ve tanıtımın en önemli ayaklarından bir tanesi spordur. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da nasıl Türkiye'nin otomobili projesi millette bir heyecan oluşturduysa, uluslararası müsabakalarda elde edilen başarıların da aynı şekilde millette heyecan uyandırdığını söyledi. Özellikle son 21 yılda spordan altyapıya kadar yapılan yatırımların meyvesinin başarılarla alındığını ifade eden Bakan Varank, “Son dönemde özellikle bireysel branşlarda yakaladığımız başarılar aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 21 yılda biz öncelikle ne yaptık. Tabii ki sporu geliştirebilmek için, gençleri spora yönlendirebilmek için ülkemizdeki altyapı eksikliğini tamamlamakla yola koyulduk. Binlerce spor tesisi, havuzlar, spor salonları yaptık. Gençlerimizi spora yönlendirecek faaliyetleri gerçekleştirdik. Marifet iltifata tabidir. Sizlerin bu başarılarını zikredeceğiz, anlatacağız, takdir edeceğiz ki sizler de biraz kendinizle de gurur duyun. Çünkü bu gururu sonuna kadar hak ediyorsunuz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de elde edilen başarının mimarlarından birinin de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu, ne zaman kapısını çalsalar her türlü desteği aldıklarını belirterek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün uluslararası alanda derece elde eden sporcuları ödüllendirildi.

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