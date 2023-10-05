Bursa Büyükşehir voleybolcuları Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün evsahipliğinde gerçekleştirilen Voleybol Balkan Kupası'nda heyecan başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 mağlup etti.BURSA (İGFA) - 7 Ekim'e kadar Bursa ekibinin yanısıra Bosna Hersek’in OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya’nın Ok Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova’nın KV Peja, Yunanistan’ın Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan’ın MOK Spartak SC takımlarının şampiyonluk mücadelesi vereceği organizasyonda ekipler Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

3'erli 2 grupta organize edilen Balkan Kupası'nın açılış maçında Kosova ekibi KV Peja ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, galibiyete zorlanmadan ulaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 25-11 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette de rakibine 25-10 üstünlük sağladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Balkan Kupası'ndaki ilk maçında istediğini alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ikinci maçında 5 Ekim 2023 Perşembe günü (yarın) saat 19.00'da Kuzey Makedonya’nın Ok Univerzilet vo TETOVO takımı ile karşılaşacak. Balkan Kupası sonunda ise şampiyonluğa ulaşan ekip CEV Challenge Cup’ta yoluna devam edecek.

Bu arada karşılaşma sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Para Atıcılık Dünya şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan’a çiçek takdim ederek başarısından dolayı tebrik etti.