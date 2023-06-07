Bursa Büyükşehir sporda zirveye oynuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da Süper Lig’e çıktı. Böylelikle Büyükşehir Belediyespor Kulübü, artık atletizm, masa tenisi, voleybol, satranç, güreş, hentbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da Süper Lig’de mücadele edecek.BURSA (İGFA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle durdurulan sezon Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından kaldığı yerden tescil edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da adını Süper Lig’e yazdırdı.

Ligde iyi bir sezon geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, böylece başarılı performansını Süper Lig’le taçlandırdı. Lige muhteşem bir giriş yapan ve oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, zirveye yerleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14 haftası oynanan ligde 12 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada yer alırken, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında liglere ara verildi. Bunun sonrasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nda seçim sürecine girilmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da liglerin akıbetiyle ilgili bekleme sürecine girdi.

Bekleyişin ardından federasyon liglerin kaldığı yerden tesciline karar verirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor da başarılı geçirdiği sezonun ardından adını Süper Lig’e yazdırdı.