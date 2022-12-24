Bursa Büyükşehir devreyi Eskişehir'de kapatıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor ilkyarının son maçında Eskişehir Hentbol’a konuk olacakESKİŞEHİR (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarının son maçında bugün deplasmanda Eskişehir Hentbol ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 9. sırada bulunan rakibiyle Porsuk Spor Salonu’nda saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.