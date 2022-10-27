Bursa Büyükşehir'den amatöre destek... Futbol sahaları yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine destek amacıyla Spor Toto Teşkilatı desteğiyle başlattığı futbol sahalarını yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle her branşa özel farklı tesisleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, amatör futbol kulüpleri tarafından kullanılan sahaları revize etmeye devam ediyor.

Daha önce bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapan Atıcılar 1 ve 3 nolu sahalar, Emek sahası ve Merinos Stadı’nın zemini sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, zemin yenileme çalışmalarına Şahin Başol, Hacıvat ve Atıcılar 2 nolu sahaları da ekledi. Şahin Başol ve Atıcılar 2 nolu sahaların zemin kaplama çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, Hacıvat sahasındaki çalışmalar da hızla devam ediyor.

Bursa’daki amatör kulüplere destek amacıyla 2018 yılında 177 futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL nakdi yardım yapan Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için 240 spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL ödemişti. Son olarak bu yıl amatör spor kulüplerine toplam 2 milyon 500 bin TL’lik nakdi yardım yaptıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Amatör kulüplerimiz ‘kısıtlı imkanlarla’ çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönlendirilmesi adına önemli bir görev üstleniyor. Biz de imkanlarımız ölçüsünde onlara her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Nakdi yardımların yanı sıra spor malzemesi desteğinde de bulunuyoruz. Bu çalışmalardan en önemlisi, müsabakaların yapıldığı sahaların yenilenmesi çalışması. Doğrudan sporcu sağlığını ilgilendirdiği için saha zeminlerinin kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. İnşallah Şahin Başol, Hacıvat ve Atıcılar 2 nolu sahalardaki çalışmalar tamamlandığında, sporcularımız maçlarını daha sağlıklı ortamda yapma imkanı bulacak” diye konuştu.