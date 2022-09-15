Bursa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular kamera karşısına geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu öncesinde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Lig öncesinde 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara'da Kupa Voley sınavlarına çıkacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, gerçekleştirilen antrenman öncesinde medya gününde kameraların karşısına geçti. Oldukça keyifli geçen çekimlerde oyuncular bu kez kamera önünde hünerlerini sergiledi.

İyi bir kadro kurduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Cemal Bora Şensoy, "Milli Takımlarda bulunan oyuncularımızın da takıma katılmasıyla çalışmalarımızı eksiksiz sürdürüyoruz. Kaliteli ve uyumlu bir kadroya sahibiz. Çalışmalarımızın karşılığını sezon içinde alacağımızı düşünüyorum. Sezon başlayana kadar da tüm eksiklerimizi gidereceğiz.

Şu ana kadar 4 hazırlık maçı oynadık. Oyuncularımızın performansından mutluyum. Öncelikli hedefimiz önümüzdeki hafta Ankara'da Kupa Voley maçlarında üst tura yükselmek. Ardından da 1 Ekim'de lig serüvenimiz başlayacak. Kulübümüzü olduğumuz her kulvarda en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesinde 15 Eylül 2022 Perşembe (yarın) saat 16.00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas, 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 15.00'te Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.