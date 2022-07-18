Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Yağmur Şen Avrupa üçüncüsü oldu

Hırvatistan’da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcular elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürürlerken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yağmur Şen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.BURSA (İGFA9 - Hırvatistan'ın Zagreb kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 58 kiloda mindere çıkan Yağmur Şen, Bursa’ya madalya kazandırmanın gururunu yaşadı. Organizasyonda eleme turunda Azerbaycan’dan Sofiya Rustam’ı 5-1, çeyrek finalde Ukrayna’dan Oleksandra Malkova’yı 10-0 yenen Yağmur Şen, yarıfinale yükselirken madalyayı da garantiledi.

Yarıfinalde Macaristan’dan Eda Balazs’a 5-3 yenilen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Magdelena Hanna Siedy ile karşılaştı. Üçüncülük müsabakasından ise 10-5 galip ayrılan Yağmur Şen bronz madalyanın sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor lu Yağmur Şen’in bronz madalya kazandığı ve büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Kadın Milli Takımımız ise 1 altın, 7 bronz toplamda 8 madalya kazanarak 140 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu.