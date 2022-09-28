Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan 4 madalya

13 Yaşaltı Badminton Bursa İl Birinciliği’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine başarılı sonuçlara imza attı.BURSA (İGFA) - Gürsu Sporcu Fabrikası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor badmintoncuları, 4 madalya kazandı.

Büyük heyecanın yaşandığı İl Birinciliği’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Efe Kağan Aşık tek erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Metehan Selim Dönmez-Efe Kağan Aşık ikilisi çift erkeklerde ve Metehan Selim Dönmez de karışık çiftlerde birinci olmayı başardı.