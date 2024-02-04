Bursa Büyükşehir Belediyespor Üsküdar Belediyespor'u mağlup etti

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada sahasında Üsküdar Belediyespor'u 34-31 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyetle 7. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta aldığı 8 galibiyetle 5. sırada yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilkyarısında 25-23 mağlup olduğu rakibi karşısında maçın 15. dakikasını 9-7 geride geçen Poyrazın Kızları, ilkyarıyı da 14-13 geride tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üstünlüğü yakalarken, 40. dakikayı 22-20 önde geçti. Karşılaşmanın 53. dakikasını 30-26 üstünlükle geçen Poyrazın Kızları, kalan bölümünde de etkili oyununu sürdürdü. 55'te farkı 4 sayıya (32-28) çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 34-31 galip ayrıldı.

SALON: Mudanya

HAKEMLER : İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Berna Cindoruk, Sude Çifçi 2, Fatma Atalar 3, Knezevic 3, Döne Gül Bozdoğan 7, Sümeyye Çolak 1, Ceren Demirçelen 5, Bilgenur Öztürk 6, Kübranur Şahan 4, Melike Kasapoğlu 2, Fatma Ay Babur, Ela Yıldız, Elif Çağla Şen, Büşranur Şaş 1

ÜSKÜDAR BELEDİYESPOR: Ceyhan Coşkunsu, Reyhan Kaya 8, Meryem Erdoğan 3, Ayşenur Sormaz 7, Najiba 1, Fatmagül Sarızcan 4, Sibel Gündoğdu 3, Yağmur Özler 4, Buse Matlı 1

DEVRE: 13-14

İKİ DAKİKA CEZALARI: Reyhan Kaya, Ayşenur Sormaz (Üsküdar Belediyespor), Kübranur Şahan, Sümeyye Çolak, Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor)