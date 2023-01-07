Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Ziraatbank

Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci yarıya sahasında Ziraat Bankkart maçıyla başlıyorBURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun ikinci yarısı başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14. haftada 8 Ocak 2023 Pazar günü (yarın) sahasında Ziraat Bankkart'ı konuk edecek. Ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi alan ve devreye 6. sırada giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta 11 galibiyet elde ederek ilk yarıyı 2. sırada bitiren rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 13.30'da karşılaşacak.

TRTSPOR Yıldız'dan yayınlanacak karşılaşmada Yasin Okumuş başhakem, Ahmet Oğuzhan Ünal ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankkart 3-0 kazanmıştı.