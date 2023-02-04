Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bolu Belediye

Poyrazın Kızları yarın sahasında Bolu Belediyespor'u konuk ediyor.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden ve liderlik koltuğunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13. hafta mücadelesinde yarın sahasında Bolu Belediyespor’u konuk edecek.

Ligde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgisi olan ve 9. sırada bulunan rakibiyle Dikkaldırım Spor Salonu’nda saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Okan Erkan Yurt, Abdullah Özdeniz hakem ikilisi yönetecek. İki ekip arasında ligin ilkyarısında Bolu’da oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 40-20 kazanmıştı.