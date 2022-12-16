Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Aksaray Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10. hafta mücadelesinde bugün sahasında takipçisi Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren, oynadığı 8 maçta 7 galibiyeti olan ve ikinci sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kendisiyle aynı galibiyette olan ve bir alt basamağında yer alan rakibiyle Dikkaldırım Spor Salonu’nda saat 13.00’te karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Kadir Tuncer, Sıtkı Can Peki hakem ikilisi yönetecek.