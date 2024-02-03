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Bursa Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Üsküdar Belediyespor
SPOR 03.02.2024, 14:17
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada 4 Şubat 2024 Pazar günü (yarın) sahasında Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında 25-23 mağlup olduğu rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek Poyrazın Kızları, rövanşı almak için mücadele edecek.
Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyetle 7. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta aldığı 8 galibiyetle 5. sırada yer alan rakibiyle saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV YouTube'dan yayınlanacak
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|21
|33
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|24
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|12. Erzurumspor
|20
|23
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|21
|23
|14. Adanaspor
|21
|21
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|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
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|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
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|3. Arsenal
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|46
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|46
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|7. M. United
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|35
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|22
|32
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|29
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|22
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|14. Crystal Palace
|22
|24
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|21
|22
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|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|23
|18
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|22
|12
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|22
|10
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|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|57
|2. Girona
|22
|55
|3. Atletico Madrid
|22
|47
|4. Barcelona
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
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|45
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|36
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|23
|35
|8. Real Betis
|22
|34
|9. Las Palmas
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|22
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|17
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|22
|16
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|22
|11
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|6
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