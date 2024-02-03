Bursa Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Üsküdar Belediyespor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada 4 Şubat 2024 Pazar günü (yarın) sahasında Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında 25-23 mağlup olduğu rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek Poyrazın Kızları, rövanşı almak için mücadele edecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyetle 7. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta aldığı 8 galibiyetle 5. sırada yer alan rakibiyle saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV YouTube'dan yayınlanacak