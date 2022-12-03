Bursa Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Antalya Gazi

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8. hafta mücadelesinde sahasında Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 7 maçını da kaybeden Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile Dikkaldırım Spor Salonu’nda saat 13.00’te karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor haftaya 3. sırada başlarken, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü son sırada yer alıyor.