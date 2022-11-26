Bursa Büyükşehir Belediyespor Tokat deplasmanında

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 10. haftasında 26 Kasım 2022 Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alan ve haftaya 4. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 9 maçta henüz galibiyeti olmayan ve son sırada yer alan rakibiyle Ali Yücel Salonu’nda saat 15.30’da karşı karşıya gelecek.

Misli.com mobil ve Misli TV Youtube’dan yayınlanacak karşılaşmada Deniz Demir başhakem, Hüseyin Kamber ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.