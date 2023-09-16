Bursa Büyükşehir Belediyespor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Yabancı oyuncularının da takıma katılmasıyla tam kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ekim ayı başında oynanacak Balkan Kupası'na kadar eksiklerini giderip sezona güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Başantrenör Cemal Bora Şensoy yönetiminde çalışmalarına Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, oynayacağı hazırlık maçlarıyla da eksik görecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk olarak 21-13 Eylül 2023 tarihleri arasında evsahipliğini yapacağı dörtlü turnuvada sahne alacak. Balkan Kupası'nın ardından oynanacak Kupa Voley maçlarıyla birlikte 18 Ekim'de de ligin startını verecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2023-2024 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında sahasında Develi Belediyespor'la karşılaşacak.