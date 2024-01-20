Bursa Büyükşehir Belediyespor set vermeden kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.Bursa (İGFA) - Ligin ilk yarısında 3-2 mağlup olduğu rakibiyle Alanya Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu kez rakibini set vermeden geçti. Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ilk setini 25-23 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine 25-18 üstünlük sağladı. Üçüncü seti de 25-19 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 15. maçında 9. galibiyetini aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 Ocak 2024 salı günü erteleme maçında sahasında Bigadiç Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

SALON: Alanya Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR: Seganov, Osmany, Emin Gök, Saadat, Cafer Kırkıt, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır (L), Ali İhsan Heper (L), Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya, Umut Durur)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Okello, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül (L), Mehmet Hacıoğlu)

SETLER: 23-25, 19-25, 19-25

SÜRE: 80 Dakika (29, 23, 28)