Bursa Büyükşehir Belediyespor set vermeden kazandı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.Bursa (İGFA) - Ligin ilk yarısında 3-2 mağlup olduğu rakibiyle Alanya Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu kez rakibini set vermeden geçti. Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ilk setini 25-23 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine 25-18 üstünlük sağladı. Üçüncü seti de 25-19 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 15. maçında 9. galibiyetini aldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24 Ocak 2024 salı günü erteleme maçında sahasında Bigadiç Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
SALON: Alanya Atatürk
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR: Seganov, Osmany, Emin Gök, Saadat, Cafer Kırkıt, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır (L), Ali İhsan Heper (L), Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya, Umut Durur)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Okello, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül (L), Mehmet Hacıoğlu)
SETLER: 23-25, 19-25, 19-25
SÜRE: 80 Dakika (29, 23, 28)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Kasımpasa
|21
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Alanyaspor
|21
|25
|13. Ankaragücü
|20
|24
|14. Karagümrük
|21
|21
|15. Hatayspor
|21
|21
|16. Samsunspor
|20
|21
|17. Gaziantep FK
|20
|21
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|4. Kocaelispor
|18
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|18
|32
|7. Bandırmaspor
|19
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Ümraniye
|18
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|21
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Las Palmas
|21
|31
|8. Real Betis
|20
|31
|9. Valencia
|20
|29
|10. Getafe
|19
|26
|11. Deportivo Alaves
|21
|23
|12. Rayo Vallecano
|20
|23
|13. Osasuna
|19
|22
|14. Villarreal
|21
|22
|15. Mallorca
|21
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6