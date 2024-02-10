Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Arkas Spor'u mağlup etti 

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 19. haftasında sahasında Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.Ligin ilk yarısında 3-1 mağlup ettiği rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçın ilk setini 25-23 kazandı. İkinci sette de rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 25-15 kaybetti. BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 18 maçta 10 galibiyet alan ve 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kendisi gibi 18 maçta 10 galibiyeti bulunan ve bir alt basamağındaki rakibi karşısında dördüncü sete istediği gibi başlayamadı. Ancak son bölümde üstünlüğü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti de 25-20 alırken, maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 19. maçında 11. galibiyetini alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında 17 Şubat 2024 Cumartesi günü deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile karşılaşacak.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Melike Erol Özkan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Okello, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül (L), Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu)

ARKAS: Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı, Kartev (Ahmet Karataş (L), Halil İbrahim Yücel)

SETLER: 25-23, 25-23, 15-25, 25-20

SÜRE: 108 Dakika (26, 29, 23, 30)