Bursa Büyükşehir Belediyespor Konyaaltı önünde

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 7. hafta mücadelesinde bugün Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.ANTALYA (İGFA) - Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan rakibiyle Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da saat 15.30’da karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor haftaya 3, Akdeniz Üniversitesi ise 4. sırada başlayacak.