Bursa Büyükşehir Belediyespor İzmir deplasmanında

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 9. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda İzmir Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.BURSA (İGFA) - Ligde başarılı bir sezon geçiren ve 2. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Serdar Yereli Spor Salonu’nda bugün saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor zirve takibini sürdürürken, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi olan İzmir Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Kulübü ise 10. sırada bulunuyor.