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Bursa Büyükşehir Belediyespor İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19. haftada sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti.BURSA

SPOR 16.03.2024, 16:25
Bursa Büyükşehir Belediyespor İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19. haftada sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyetle 8. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17 maçta aldığı 6 galibiyetle bir üst basamağında yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilkyarısında 27-19 mağlup olduğu rakibi karşısında maça oldukça etkili başlayan Poyrazın Kızları, üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde farkı da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 24-11 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Poyrazın Kızları, farkı açmaya devam etti. 49’da 39-23’lük skorla farkı 16 sayıya çıkartan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde üstünlüğü korudu. Maçtan da 45-29 üstün ayrılan Poyrazın Kızları, ligdeki 17. maçında 7. galibiyetini elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında 24 Mart 2024 Pazar günü deplasmanda Konyaaltı Belediyesi ile karşılaşacak.

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