Bursa Büyükşehir Belediyespor İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19. haftada sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti.BURSA
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19. haftada sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyetle 8. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17 maçta aldığı 6 galibiyetle bir üst basamağında yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilkyarısında 27-19 mağlup olduğu rakibi karşısında maça oldukça etkili başlayan Poyrazın Kızları, üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde farkı da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 24-11 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Poyrazın Kızları, farkı açmaya devam etti. 49’da 39-23’lük skorla farkı 16 sayıya çıkartan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde üstünlüğü korudu. Maçtan da 45-29 üstün ayrılan Poyrazın Kızları, ligdeki 17. maçında 7. galibiyetini elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında 24 Mart 2024 Pazar günü deplasmanda Konyaaltı Belediyesi ile karşılaşacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|29
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Alanyaspor
|30
|39
|8. Rizespor
|29
|39
|9. Antalyaspor
|29
|38
|10. Sivasspor
|29
|38
|11. A.Demirspor
|29
|36
|12. Samsunspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Konyaspor
|30
|33
|15. Ankaragücü
|30
|33
|16. Gaziantep FK
|29
|31
|17. Hatayspor
|29
|30
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|4. Kocaelispor
|27
|45
|5. Sakaryaspor
|26
|44
|6. Bodrumspor
|26
|43
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Manisa FK
|27
|31
|12. Keçiörengücü
|26
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Nottingham Forest
|29
|27
|16. Brentford
|29
|26
|17. Everton
|28
|25
|18. Luton Town
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|29
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Sevilla
|28
|28
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|28
|10