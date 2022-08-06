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Bursa Büyükşehir Belediyespor hedefi 12'den vurdu

SPOR 06.08.2022, 16:30
Bursa Büyükşehir Belediyespor hedefi 12'den vurdu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı Klasik Yay Karışık Takım’da Türkiye şampiyonu olduBURSA (İGFA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda heyecan sürerken, organizasyonun ikinci gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, birincilik kupasının sahibi oldu.

İstanbul Okçular Vakfı Okçuluk Tesisleri’nde devam eden şampiyonada 39 bölge, 99 kulüpten 356 sporcu katılırken, Nihan Nida Uzunsoy ve Bilal Numan İnan'dan oluşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü klasik yay karışık takım kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 7 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek organizasyonda 13-14 yaş karışık takım kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ardından Alp Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü üçüncü ve Marmara Okçuluk Spor Kulübü de dördüncü sırada yer aldı.

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