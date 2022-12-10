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Bursa Büyükşehir Belediyespor Hatay’da galibiyet arayacak
SPOR 10.12.2022, 09:00
Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 12. haftasında bugün deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.HATAY (İGFA) - Ligde başarılı bir sezon geçiren ve son 3 maçından galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Hatay Merkez Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet elde eden ve haftaya 3. sırada başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11 maçta 3 galibiyeti olan ve 10. sırada yer alan rakibiyle saat 13.00’te karşı karşıya gelecek. Misli.com web ve Mobil TV’den yayınlanacak karşılaşmada Ozan Çağı Sarıkaya başhakem, Kadir Girente yardımcı hakem olarak görev yapacak.
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|15
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|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|14
|32
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|Takımlar
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|37
|2. Real Madrid
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