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Bursa Büyükşehir Belediyespor Fırat’la devam ediyor
SPOR 24.06.2023, 14:30
AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, smaçör Emre Berat Fırat’la yola devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 2022-2023 sezonunda takım kadrosunda yer alan 1999 doğumlu, 1.88 boyundaki smaçör Emre Berat Fırat, yeni sezonda da Bursa Büyükşehri Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.
Emre Berat Fırat geride kalan sezonda 26 maçta forma giydi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce iç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov ve libero Caner Ergül’le sözleşme yeniledi
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