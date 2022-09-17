Bursa Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe'yi devirdi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon çalışmaları kapsamında Fenerbahçe HDI Sigorta ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.BURSA (İGFA) - Sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında Ziraat Bankart'ı 3-1 mağlup eden, ardından TSYD Voleybol Turnuvası'nda Rapid Bucurest'i 3-2, Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas'ı 3-1 yenen, Develi Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dün karşılaştığı Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas'ı 3-1'le geçerken, Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da sahadan istediği sonuçla ayrıldı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 27-25 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibinin 25-23'lük üstünlüğüne engel olamadı.

Üçüncü seti 25-13 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti de 25-22 aldı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Hazırlık maçlarını tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Kupa Voley A Grubu’nda Altekma, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor sezona ise 1 Ekim 2022'de deplasmanda oynayacağı Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

METİN-SELİN TOY ÇİFTİNİN MUTLULUĞU

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı oyuncularından Metin Toy’u babalık heyecanı sardı. Eşi Selin Yurtsever Toy hamile olan başarılı oyuncu, Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynanan karşılaşma sonrasında bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. İki takım oyuncularının da hazır bulunduğu organizasyonla erkek bebeklerinin olacağını öğrenen çift büyük mutluluk yaşarken, her iki takım oyuncuları da çifti kutladı.