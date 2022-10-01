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Bursa Büyükşehir Belediyespor Efeler Ligi’ne Başkent’te başlıyor
SPOR 01.10.2022, 10:30
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu ilk maçında bugün deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.ANKARA (İGFA) - Lig öncesinde düzenlediği turnuva ve oynadığı hazırlık maçlarıyla sezon hazırlıklarını tamamlayan Kupa Voley’de de adını çeyrek finale yazdıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart ile Başkent Voleybol Salonu’nda saat 14.30’da karşı karşıya gelecek.
Zeki Bocutcu’nun başhakem, Ayşim Koşar’ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşma Misli.com web ve Mobil TV’den yayınlanacak.
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