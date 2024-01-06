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Bursa Büyükşehir Belediyespor Develi deplasmanında
SPOR 06.01.2024, 10:53
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14. haftada 7 Ocak 2024 Pazar günü (yarın) deplasmanda Develi Belediyespor ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgisi olana ve 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alarak haftaya 10. sırada başlayan rakibiyle Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Tuncay Kandemir, Halid Cerid'in yöneteceği karşılaşma TVF Voleybol TV'den yayınlanacak. Bu arada iki ekip arasında ilkyarıda Bursa'da oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazanmıştı.
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