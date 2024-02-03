Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan 2 takviye

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna 2 oyuncu daha kattı.BURSA (İGFA) - Ligde 7. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'dan Döne Gül Bozdoğan ve Bilgenur Öztürk ile anlaştı. 2 oyuncuyla sözleşme imzalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece ligin kalan bölümü için kadrosunu iyice güçlendirdi. 1999 doğumlu orta oyuncu Döne Gül Bozdoğan, ligde 13 maçta forma giydi ve 26 gol attı. Yine 1999 doğumlu sağ kanat Bilgenur Öztürk de 13 maçta 53 gol kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 16. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek