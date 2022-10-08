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Bursa Büyükşehir Belediyespor Cizre’den galibiyetle döndü

SPOR 08.10.2022, 15:52
Bursa Büyükşehir Belediyespor Cizre’den galibiyetle döndü

AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Cizre Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde ilk 2 haftayı galibiyetle kapatamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Şırnak deplasmanında istediği sonuca ulaştı. 2 maçta 1 galibiyeti bulunan rakibiyle Şırnak Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk sette rakibinin 25-16’lık üstünlüğüne engel olamadı. İkinci setten 25-22 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 25-23 almayı bildi.

Karşılaşmanın dördüncü setinden ise 25-23 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı da 3-1 kazandı.  Böylece ligin ilk haftasında Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup olan, 2. haftada sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında setlerde 2-0 geriden gelip eşitliği yakalasa da maçtan 3-2 mağlup ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü haftadan galibiyetle ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 4. haftasında 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Altekma ile karşılaşacak.

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