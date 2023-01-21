Bursa Büyükşehir Belediyespor Cizre'yi ağırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 16. haftasında bugün Cizre Belediyespor’u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 7 yenilgisi bulunan ve 7. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15 maçta 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan ve 9. sıradaki rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. ,

Erol Akbulut, Ebru Kaya hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma Misli.com Mobil ve Misli TV Youtube’dan yayınlanacak. İki ekip arasında ligin ilkyarısında Şırnak’ta oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-1 kazanmıştı.