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Bursa Büyükşehir Belediyespor Cent Koleji deplasmanında
SPOR 28.01.2023, 15:31
Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Cent Koleji ile karşı karşıya gelecek.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 yenilgi alarak ilkyarıyı 2. sırada bitiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 9. sırada yer alan rakibiyle Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da karşılaşacak.
Mücadeleyi Kadir Tuncer, Sıtkı Can Pekin hakem ikilisi yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor, 30-21 kazanmıştı.
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