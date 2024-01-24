Bursa Büyükşehir Belediyespor Bigadiç Belediyespor’u da mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında sahasında Bigadiç Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.BURSA (İGFA) -Ligin ilkyarısında 3-0 mağlup ettiği Bigadiç Belediyespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk setini 25-19 aldı. İkinci sette rakibinin 25-21’lik üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 25-18 almayı bildi.

Dördüncü seti de 25-18 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 16. maçında 10. galibiyetini elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17. haftada 27 Ocak 2024 Cumartesi günü sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Öznur Tosun

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Samet Baltacı, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Okello, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül (L), Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)

BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Murat Al, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir (L), Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican Çakır)

SETLER: 25-19, 21-25, 25-18, 25-18

SÜRE: 97 Dakika (26, 26, 23, 22)